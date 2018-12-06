Випуск новин за 9:00: Кір в Україні. Перевірка бомбосховищ

У випуску новин за 6 грудня станом на 9:00 – у МОЗ констатували, що за два тижні кір вклав на лікарняні ліжка вже 22 тисячі українців, найбільше хворих зафіксовано на Львівщині. Минув тиджень від запровадження воєнного стану в Україні, працівники ДСНС почали перевіряти бомбосховища.

Також у випуску: Протягом доби окупанти 15 разів вели вогонь по наших позиціях, у тому числі 6 разів із забороненого Мінськими угодами озброєння, один військовий поранений. США планують відправити військовий корабель у Чорне море, у відповідь на агресивні дії Росії. Синоптики прогнозують морозну погоду майже на всій території України. Стовпчик термометра опуститься в середньому до позначки мінус 3 градуси.