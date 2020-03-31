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      Выпуск новостей за 9: 00: коронавирус в Италии. Потери на фронте

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 9:00 – каждый десятый больной коронавирусом в Италии умирает от болезни. Такие данные обнародовал центр Джона Гопкинса. За минувшие сутки один украинский военный погиб, трое – получили ранения. Еще один – с боевым поражением. Боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня.

      Также в выпуске:

      В США бастуют работники компании Amazon и требуют усиления мер безопасности из-за коронавируса. Мол, им приходится выходить на работу тогда, когда большинство людей сидит в изоляции дома.

      Украинская экспедиция смогла отправиться в Антарктиду несмотря на закрытые границы, сейчас украинские ученые уже добрались до Чили.

      На Кировоградщине обустроили временные пункты приема больных коронавирусом.

      С подозрением на коронавирус госпитализирован украинец, который вчера прилетел из Дохи и поселился вместе с другими пассажирами рейса на обсервацию в отеле Казацкий. Если его результат окажется положительным, медики проверят также всех людей, с которыми контактировал больной пассажир.

      Теги: Жертвы Война на Донбассе Коронавирус COVID-19 Выпуск новостей
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