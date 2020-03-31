Выпуск новостей за 9: 00: коронавирус в Италии. Потери на фронте
В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 9:00 – каждый десятый больной коронавирусом в Италии умирает от болезни. Такие данные обнародовал центр Джона Гопкинса. За минувшие сутки один украинский военный погиб, трое – получили ранения. Еще один – с боевым поражением. Боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня.
Также в выпуске:
В США бастуют работники компании Amazon и требуют усиления мер безопасности из-за коронавируса. Мол, им приходится выходить на работу тогда, когда большинство людей сидит в изоляции дома.
Украинская экспедиция смогла отправиться в Антарктиду несмотря на закрытые границы, сейчас украинские ученые уже добрались до Чили.
На Кировоградщине обустроили временные пункты приема больных коронавирусом.
С подозрением на коронавирус госпитализирован украинец, который вчера прилетел из Дохи и поселился вместе с другими пассажирами рейса на обсервацию в отеле Казацкий. Если его результат окажется положительным, медики проверят также всех людей, с которыми контактировал больной пассажир.
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