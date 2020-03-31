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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Випуск новин за 9:00: Коронавірус в Італії. Втрати на фронті

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 березня станом на 9:00 – кожен десятий хворий на коронавірус в Італії помирає від недуги. Такі дані оприлюднив центр Джона Гопкінса. За минулу добу один український військовий загинув, троє – отримали поранення. Ще один – з бойовим ураженням. Бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню.

      Також у випуску:

      В США страйкують працівники компанії Amazon і вимагають посилення заходів безпеки через коронавірус. Мовляв, їм доводиться виходити на роботу тоді, коли більшість людей сидить в ізоляції вдома.

      Українська експедиція таки змогла вирушити до Антарктиди попри закриті кордони, зараз українські науковці вже дісталися Чилі. 

      На Кіровоградщині облаштували тимчасові пункти прийому хворих на коронавірус.

      З підозрою на коронавірус госпіталізували українця, який вчора прилетів з Дохи і  оселився разом з іншими пасажирами рейсу на обсервацію в готелі Козацький. Якщо його результат виявиться позитивним, медики перевірять також усіх людей, з якими контактував хворий пасажир.

      Теги: Коронавірус COVID-19 Випуск новин Жертви Війна на Донбасі
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