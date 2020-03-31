Випуск новин за 9:00: Коронавірус в Італії. Втрати на фронті

У випуску новин за 31 березня станом на 9:00 – кожен десятий хворий на коронавірус в Італії помирає від недуги. Такі дані оприлюднив центр Джона Гопкінса. За минулу добу один український військовий загинув, троє – отримали поранення. Ще один – з бойовим ураженням. Бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню.

Також у випуску:

В США страйкують працівники компанії Amazon і вимагають посилення заходів безпеки через коронавірус. Мовляв, їм доводиться виходити на роботу тоді, коли більшість людей сидить в ізоляції вдома.

Українська експедиція таки змогла вирушити до Антарктиди попри закриті кордони, зараз українські науковці вже дісталися Чилі.

На Кіровоградщині облаштували тимчасові пункти прийому хворих на коронавірус.

З підозрою на коронавірус госпіталізували українця, який вчора прилетів з Дохи і оселився разом з іншими пасажирами рейсу на обсервацію в готелі Козацький. Якщо його результат виявиться позитивним, медики перевірять також усіх людей, з якими контактував хворий пасажир.