Выпуск новостей за 9: 00: Минские переговоры. Ситуация на фронте

В выпуске новостей 19 сентября по состоянию на 9:00 – в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы стороны так и не пришли к согласию по так называемой формуле Штайнмайера. За прошедшие сутки в штабе ООС насчитали 5 обстрелов. Из гранатометов различных систем били неподалеку Водяного, Майского, Крымского. Из стрелкового оружия огонь вели возле Березового, Николаевки и Золотого.

Также в выпуске: В Киеве террористу грозит высшая мера покорения – пожизненное заключение. В Одессе дети отравились после посещения школьной столовой. Один из главных украинских книжных фестивалей BookForum 2019 стартовал во Львове.

Источник: 24 канал