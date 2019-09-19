Выпуск новостей за 9: 00: Минские переговоры. Ситуация на фронте
В выпуске новостей 19 сентября по состоянию на 9:00 – в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы стороны так и не пришли к согласию по так называемой формуле Штайнмайера. За прошедшие сутки в штабе ООС насчитали 5 обстрелов. Из гранатометов различных систем били неподалеку Водяного, Майского, Крымского. Из стрелкового оружия огонь вели возле Березового, Николаевки и Золотого.
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Источник: 24 канал
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