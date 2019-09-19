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      МИНИРОВАНИИ МОСТА В КИЕВЕ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СИТИ
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      МИНИРОВАНИИ МОСТА В КИЕВЕ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СИТИ

      Выпуск новостей за 9: 00: Минские переговоры. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей 19 сентября по состоянию на 9:00 – в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы стороны так и не пришли к согласию по так называемой формуле Штайнмайера. За прошедшие сутки в штабе ООС насчитали 5 обстрелов. Из гранатометов различных систем били неподалеку Водяного, Майского, Крымского. Из стрелкового оружия огонь вели возле Березового, Николаевки и Золотого.

      Также в выпуске:

      В Киеве террористу грозит высшая мера покорения – пожизненное заключение.

      В Одессе дети отравились после посещения школьной столовой.

      Один из главных украинских книжных фестивалей BookForum 2019 стартовал во Львове.

       

      blog_ava
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      Теги: Минские договоренности Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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