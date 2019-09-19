Випуск новин за 9:00: Мінські переговори. Ситуація на фронті
У випуску новин за 19 вересня станом на 9:00 – у Мінську на переговорах Тристоронньої контактної групи сторони так і не дійшли згоди по так званій формулі Штайнмаєра. Минулої доби у штабі ООС їх нарахували 5 обстрілів. З гранатометів різних систем гатили неподалік Водяного, Травневого, Кримського. Зі стрілецької зброї вогонь вели біля Березового, Миколаївки та Золотого.
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Джерело: 24 канал
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