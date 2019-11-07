Выпуск новостей за 9: 00: Мощные обстрелы на фронте. Стрельба в Киеве

В выпуске новостей 7 ноября по состоянию на 9:00 – пророссийские боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военных. В результате 4 раненых бойцов ВСУ. В Киеве ссора соседей закончилась огнестрельным ранением, а все из-за кражи электроэнергии.

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