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      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
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      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Выпуск новостей за 9: 00: Мощные обстрелы на фронте. Стрельба в Киеве

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей 7 ноября по состоянию на 9:00 – пророссийские боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военных. В результате 4 раненых бойцов ВСУ. В Киеве ссора соседей закончилась огнестрельным ранением, а все из-за кражи электроэнергии.

      Также в выпуске:

      В Киеве на Житомирской трассе 6 ноября на повороте на спорткомплекс "Чайка" мотоциклист бросил на крышу автомобиля взрывное устройство и скрылся.

      На площади Рынок в центре Львова около ста украинских и французских фанатов подрались стенка на стенку.

      В Приморском районе Одессы на студента-иностранца упали футбольные ворота. От удара он погиб на месте.

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей
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