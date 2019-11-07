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      БЮДЖЕТ 2020 РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      БЮДЖЕТ 2020 РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Випуск новин за 9:00: Потужні обстріли на фронті. Стрілянина у Києві

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 листопада станом на 9:00 – проросійські бойовики 10 разів обстріляли позиції українських військових. В результаті 4 поранених бійців ЗСУ. У Києві сварка сусідів закінчилась вогнепальним пораненням, а все через крадіжку електроенергії.

      Також у випуску:

      У Києві на Житомирській трасі 6 листопада на повороті на спорткомплекс "Чайка" мотоцикліст кинув на дах автомобіля вибуховий пристрій і зник.

      На площі Ринок, що у центрі Львова, близько ста українських і французьких фанатів побилися стінка на стінку.

      В Приморському районі Одеси на студента-іноземця впали футбольні ворота. Від удару він загинув на місці.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі
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