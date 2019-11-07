Випуск новин за 9:00: Потужні обстріли на фронті. Стрілянина у Києві

У випуску новин за 7 листопада станом на 9:00 – проросійські бойовики 10 разів обстріляли позиції українських військових. В результаті 4 поранених бійців ЗСУ. У Києві сварка сусідів закінчилась вогнепальним пораненням, а все через крадіжку електроенергії.

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На площі Ринок, що у центрі Львова, близько ста українських і французьких фанатів побилися стінка на стінку.

В Приморському районі Одеси на студента-іноземця впали футбольні ворота. Від удару він загинув на місці.