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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ТОМОС ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ТОМОС ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Выпуск новостей за 9: 00: Начало Объединительного собора. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 44 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 декабря по состоянию на 9: 00 – в Украине начинается Объединительный собор по созданию единой поместной церкви. Тысячи людей приехали со всей Украины, чтобы присутствовать в исторический момент в центре событий. На линии фронта произошло 10 обстрелов со стороны врага за сутки, ранен один украинский военный.

      Также в выпуске:

      После завала дома в Фастове спасатели достали тела двух человек.

      Книга года ВВС: роман Андруховича получил награду.

      Первая смерть от гриппа – на Харьковщине умер 9-летний ребенок.

      Теги: Собор Единая поместная церковь Выпуск новостей Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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