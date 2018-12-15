Выпуск новостей за 9: 00: Начало Объединительного собора. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 15 декабря по состоянию на 9: 00 – в Украине начинается Объединительный собор по созданию единой поместной церкви. Тысячи людей приехали со всей Украины, чтобы присутствовать в исторический момент в центре событий. На линии фронта произошло 10 обстрелов со стороны врага за сутки, ранен один украинский военный.
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Источник: 24 канал
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