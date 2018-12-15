Випуск новин за 9:00: Початок Об'єднавчого собору. Ситуація на фронті
У випуску новин за 15 грудня станом на 9:00 – в Україні розпочинається Об'єднавчий собор щодо створення Єдиної помісної церкви. Тисячі людей приїхали з усієї України, щоб бути присутніми в історичний момент у центрі подій. На лінії фронту відбулося 10 обстрілів з боку ворога за добу і один поранений український військовий.
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Джерело: 24 канал
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