Випуск новин за 9:00: Початок Об'єднавчого собору. Ситуація на фронті

У випуску новин за 15 грудня станом на 9:00 – в Україні розпочинається Об'єднавчий собор щодо створення Єдиної помісної церкви. Тисячі людей приїхали з усієї України, щоб бути присутніми в історичний момент у центрі подій. На лінії фронту відбулося 10 обстрілів з боку ворога за добу і один поранений український військовий.

Також у випуску: Після завалу будинку у Фастові рятувальники дістали тіла двох людей. Книга року ВВС: роман Андруховича здобув нагороду. Перша смерть від грипу – на Харківщині померла 9-річна дитина.