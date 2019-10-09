Выпуск новостей за 9: 00: Новейшая бронетехника. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 9 октября по состоянию на 9:00 – в Киеве презентовали новейший бронетранспортер "Атаман 3" украинского производителя. Главной изюминкой бронемашины стал шлем, который позволяет видеть поле боя через броню. Враг обстрелял 17 раз за сутки позиции ВСУ. Один боец ранен, его в полночь вертолетом доставили в госпиталь. Он в тяжелом состоянии на аппарате искусственного дыхания.

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