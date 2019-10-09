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      Выпуск новостей за 9: 00: Новейшая бронетехника. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 октября по состоянию на 9:00 – в Киеве презентовали новейший бронетранспортер "Атаман 3" украинского производителя. Главной изюминкой бронемашины стал шлем, который позволяет видеть поле боя через броню. Враг обстрелял 17 раз за сутки позиции ВСУ. Один боец ранен, его в полночь вертолетом доставили в госпиталь. Он в тяжелом состоянии на аппарате искусственного дыхания.

      Также в выпуске:

      В ОБСЕ поддерживают подписание формулы Штайнмайера.

      На день рождения Путину посвятили целый магазин в Москве.

      В Баку полиция жестко разогнала согласованную акцию протеста.

      blog_ava
      9 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      1763
      Теги: Транспорт Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Выпуск новостей
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