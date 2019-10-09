Випуск новин за 9:00: Новітня бронетехніка. Ситуація на фронті

У випуску новин за 9 жовтня станом на 9:00 – у Києві презентували новітній бронетранспортер "Отаман 3" українського виробника. Головною родзинкою бронемашини став шолом, який дозволяє бачити поле бою через броню. Ворог обстріляв 17 разів за добу позиції ЗСУ. Одного бійця поранено, його опівночі гвинтокрилом доставили у шпиталь. Він у важкому стані на апараті штучного дихання.

Також у випуску: В ОБСЄ підтримують підписання формули Штайнмаєра. На День народження Путіну присвятили цілий магазин у Москві. У Баку поліція жорстко розігнала узгоджену акцію протесту.