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      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР УСИК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      Випуск новин за 9:00: Новітня бронетехніка. Ситуація на фронті

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 жовтня станом на 9:00 – у Києві презентували новітній бронетранспортер "Отаман 3" українського виробника. Головною родзинкою бронемашини став шолом, який дозволяє бачити поле бою через броню. Ворог обстріляв 17 разів за добу позиції ЗСУ. Одного бійця поранено, його опівночі гвинтокрилом доставили у шпиталь. Він у важкому стані на апараті штучного дихання.

      Також у випуску:

      В ОБСЄ підтримують підписання формули Штайнмаєра.

      На День народження Путіну присвятили цілий магазин у Москві.

      У Баку поліція жорстко розігнала узгоджену акцію протесту.

      blog_ava
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      Теги: Транспорт Збройні сили України Випуск новин Війна на Донбасі
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