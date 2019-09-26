Выпуск новостей за 9: 00: обстрелы на фронте. Взрывы боеприпасов на Донбассе
В выпуске новостей за 26 сентября по состоянию на 9:00 на Донбассе двое военных получили ранения в результате вражеских обстрелов, один – боевое травмирование. В оккупированном Донецке продолжают взрываться склады с боеприпасами пророссийских боевиков.
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Источник: 24 канал
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