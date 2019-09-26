Выпуск новостей за 9: 00: обстрелы на фронте. Взрывы боеприпасов на Донбассе

В выпуске новостей за 26 сентября по состоянию на 9:00 на Донбассе двое военных получили ранения в результате вражеских обстрелов, один – боевое травмирование. В оккупированном Донецке продолжают взрываться склады с боеприпасами пророссийских боевиков.

Также в выпуске: В Киеве на почтовой площади сгорело помещение бывшего ресторана. В российском Барнауле пилотам пришлось сажать пассажирский самолет с горящим шасси. Скандальную стенограмму разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом таки опубликовали накануне. В ней действительно упоминалась фигура главного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена.

Источник: 24 канал