Випуск новин за 9:00: Обстріли на фронті. Вибухи боєприпасів на Донбасі

У випуску новин за 26 вересня станом на 9:00 – на Донбасі двоє військових зазнали поранень внаслідок ворожих обстрілів, один зазнав бойового травмування. В окупованому Донецьку продовжують вибухати склади з боєприпасами проросійських бойовиків.

Також у випуску: У Києві на поштовій площі згоріло приміщення колишнього ресторану. В російському Барнаулі пілотам довелося садити пасажирський літак із палаючим шасі. Скандальну стенограму розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом таки опублікували напередодні. У ній дійсно фігурувала постать головного конкурента Трампа на виборах Джо Байдена.

Джерело: 24 канал