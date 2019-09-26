Випуск новин за 9:00: Обстріли на фронті. Вибухи боєприпасів на Донбасі
У випуску новин за 26 вересня станом на 9:00 – на Донбасі двоє військових зазнали поранень внаслідок ворожих обстрілів, один зазнав бойового травмування. В окупованому Донецьку продовжують вибухати склади з боєприпасами проросійських бойовиків.
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Скандальну стенограму розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом таки опублікували напередодні. У ній дійсно фігурувала постать головного конкурента Трампа на виборах Джо Байдена.
Джерело: 24 канал
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