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      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США ДОНАЛЬД ТРАМП МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
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      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США ДОНАЛЬД ТРАМП МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

      Випуск новин за 9:00: Обстріли на фронті. Вибухи боєприпасів на Донбасі

      Випуск новин 4

      У випуску новин за 26 вересня станом на 9:00 – на Донбасі двоє військових зазнали поранень внаслідок ворожих обстрілів, один зазнав бойового травмування. В окупованому Донецьку продовжують вибухати склади з боєприпасами проросійських бойовиків.

      Також у випуску:

      У Києві на поштовій площі згоріло приміщення колишнього ресторану.

      В російському Барнаулі пілотам довелося садити пасажирський літак із палаючим шасі.

      Скандальну стенограму розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом таки опублікували напередодні. У ній дійсно фігурувала постать головного конкурента Трампа на виборах Джо Байдена.

      blog_ava
      Скандальна розмова Трампа та Зеленського: що показала стенограма
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Зброя Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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