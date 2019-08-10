Выпуск новостей за 9: 00: подготовительное заседание Верховной Рады. Сутки на фронте

В выпуске новостей за 10 августа по состоянию на 9:00 – первое заседание Верховной Рады состоится 29 августа. Так решили на встрече подготовительной депутатской группы. Ее собрал спикер восьмого созыва Андрей Парубий. Украинские позиции обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Никто из украинских защитников не пострадал.

Также в выпуске: Дональд Трамп ждет Владимира Зеленского в Белом доме. Выйти на митинг в Москве призвали популярные российские блогер Юрий Дудь и рэпер Оксимирон. Турист из Пакистана, которого в конце мая не пустили украинские пограничники, приземлился на Киевщине.

Источник: 24 канал