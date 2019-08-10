Выпуск новостей за 9: 00: подготовительное заседание Верховной Рады. Сутки на фронте
В выпуске новостей за 10 августа по состоянию на 9:00 – первое заседание Верховной Рады состоится 29 августа. Так решили на встрече подготовительной депутатской группы. Ее собрал спикер восьмого созыва Андрей Парубий. Украинские позиции обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Никто из украинских защитников не пострадал.
Также в выпуске:
Дональд Трамп ждет Владимира Зеленского в Белом доме.
Выйти на митинг в Москве призвали популярные российские блогер Юрий Дудь и рэпер Оксимирон.
Турист из Пакистана, которого в конце мая не пустили украинские пограничники, приземлился на Киевщине.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
В Херсоне обыскали судно, которое возило топливо флота России в Крым: что известно10 августа , 23:56
-
Главные новости 10 августа: 7 потеря Украины за время перемирия на Донбассе, протесты в Москве10 августа , 23:43
-
Им меня не сломать: трогательное письмо политзаключенного Бекирова к крымским татарам10 августа , 21:58
Комментарии