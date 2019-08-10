Випуск новин за 9:00: Підготовче засідання Верховної Ради. Доба на фронті

У випуску новин за 10 серпня станом на 9:00 – перше засідання Верховної Ради відбудеться 29 серпня.. Так вирішили на зустрічі підготовчої депутатської групи. Її зібрав спікер восьмого скликання Андрій Парубій. Українські позиції обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ніхто з українських захисників не постраждав.

Також у випуску: Дональд Трамп чекає на Володимира Зеленського в Білому домі. Вийти на мітинг у Москві закликали популярні російські блогер Юрій Дудь та репер Оксімірон. Турист із Пакистану, якого наприкінці травня не пустили українські прикордонники, приземлився на Київщині.

Джерело: 24 канал