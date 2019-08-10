Випуск новин за 9:00: Підготовче засідання Верховної Ради. Доба на фронті
У випуску новин за 10 серпня станом на 9:00 – перше засідання Верховної Ради відбудеться 29 серпня.. Так вирішили на зустрічі підготовчої депутатської групи. Її зібрав спікер восьмого скликання Андрій Парубій. Українські позиції обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ніхто з українських захисників не постраждав.
Також у випуску:
Дональд Трамп чекає на Володимира Зеленського в Білому домі.
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Джерело: 24 канал
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