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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 9:00: Підготовче засідання Верховної Ради. Доба на фронті

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 серпня станом на 9:00 – перше засідання Верховної Ради відбудеться 29 серпня.. Так вирішили на зустрічі підготовчої депутатської групи. Її зібрав спікер восьмого скликання Андрій Парубій. Українські позиції обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ніхто з українських захисників не постраждав.

      Також у випуску:

      Дональд Трамп чекає на Володимира Зеленського в Білому домі.

      Вийти на мітинг у Москві закликали популярні російські блогер Юрій Дудь та репер Оксімірон.

      Турист із Пакистану, якого наприкінці травня не пустили українські прикордонники, приземлився на Київщині.

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      Теги: Випуск новин Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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