Выпуск новостей за 9: 00: потери на фронте. Протесты в Барселоне

В выпуске новостей за 16 октября по состоянию на 9:00 – за сутки пророссийские боевики 26 раз обстреляли украинские позиции. Из-за действий оккупантов погибли 2 украинских военнослужащих, еще 5 получили ранения. В испанской Барселоне вторые сутки продолжаются массовые протесты. Люди на улицах стали агрессивнее, в городе начались беспорядки: повсюду разбитые машины, горящие шины и мусорники.

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