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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ

      Выпуск новостей за 9: 00: потери на фронте. Протесты в Барселоне

      Выпуск новостей 49 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 октября по состоянию на 9:00 – за сутки пророссийские боевики 26 раз обстреляли украинские позиции. Из-за действий оккупантов погибли 2 украинских военнослужащих, еще 5 получили ранения. В испанской Барселоне вторые сутки продолжаются массовые протесты. Люди на улицах стали агрессивнее, в городе начались беспорядки: повсюду разбитые машины, горящие шины и мусорники.

      Также в выпуске:

      Как молодым получить опыт без работы и что делать уже старшим людям с большим стажем: исследования журналистов.

      Разведение войск – откладывается, трехсторонняя контактная группа в Минске не смогла договориться.

      Семья в Нидерландах на 9 лет закрылась в подвале, потому что ждала конца света.

      blog_ava
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      Теги: Постраждалі Протесты Жертвы Война на Донбассе Выпуск новостей
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