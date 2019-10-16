Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Протести в Барселоні

У випуску новин за 16 жовтня станом на 9:00 – за добу проросійські бойовики 26 разів обстріляли українські позиції. Через дії окупантів загинули 2 українських військовослужбовців, ще 5 отримали поранення. В іспанській Барселоні другу добу тривають масові протести. Люди на вулицях стали агресивнішими, у місті почались безлади: всюди потрощені автівки, палаючі шини та смітники.

Також у випуску: Як молодим здобути досвід без роботи і що робити вже старшим людям із великим стажем: дослідження журналістів. Розведення військ – відкладається, тристороння контактна група у Мінську не змогла домовитись. Родина у Нідерландах на 9 років закрилась у підвалі, бо чекала кінця світу.