11:05
16 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Поклонська в заручниках в Ердогана. Подарунок від Путіна
      Вєсті Кремля
      23:58, 15 жовтня
      Вєсті.UA: Богдан може перейти до "Європейської Солідарності". Савченко в образі Брежнєва
      Вєсті.UA
      19:10, 15 жовтня
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, 11 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ

      Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Протести в Барселоні

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 жовтня станом на 9:00 – за добу проросійські бойовики 26 разів обстріляли українські позиції. Через дії окупантів загинули 2 українських військовослужбовців, ще 5 отримали поранення. В іспанській Барселоні другу добу тривають масові протести. Люди на вулицях стали агресивнішими, у місті почались безлади: всюди потрощені автівки, палаючі шини та смітники.

      Також у випуску:

      Як молодим здобути досвід без роботи і що робити вже старшим людям із великим стажем: дослідження журналістів.

      Розведення військ – відкладається, тристороння контактна група у Мінську не змогла домовитись.

      Родина у Нідерландах на 9 років закрилась у підвалі, бо чекала кінця світу.

      blog_ava
      Про які хвороби символізують прищі на обличчі: корисна інфографіка
      сьогодні
      10573
      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Жертви Протести Постраждалі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Збройний варіант чи мирна реінтеграція: дипломат пояснив, як повернути Донбас
      сьогодні , 10:15 Збройний варіант чи мирна реінтеграція: дипломат пояснив, як повернути Донбас
      Віталій Дейнега 368
      Роботи-рокери та сучасні технології для освіти: що покажуть на головному інженерному шоу України
      сьогодні , 10:01 Роботи-рокери та сучасні технології для освіти: що покажуть на головному інженерному шоу України
      Блог Соцмережі 100
      Медиа-отбросы начали оправдывать Россию в деле сбитого Боинга МН17
      сьогодні , 08:40 Медиа-отбросы начали оправдывать Россию в деле сбитого Боинга МН17
      Злой Одессит 2135
      Що можна купити за 10 гривень у 1996 і у 2019: порівняння
      сьогодні , 07:20 Що можна купити за 10 гривень у 1996 і у 2019: порівняння
      Анастасія Зазуляк 8026
      На Донбасі загинула військова, яка у 2015-му на фронті втратила батька: що ще відомо про загиблу
      15 жовтня , 22:19 На Донбасі загинула військова, яка у 2015-му на фронті втратила батька: що ще відомо про загиблу
      Василь Денисюк 16325
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук