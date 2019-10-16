Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Протести в Барселоні
У випуску новин за 16 жовтня станом на 9:00 – за добу проросійські бойовики 26 разів обстріляли українські позиції. Через дії окупантів загинули 2 українських військовослужбовців, ще 5 отримали поранення. В іспанській Барселоні другу добу тривають масові протести. Люди на вулицях стали агресивнішими, у місті почались безлади: всюди потрощені автівки, палаючі шини та смітники.
Також у випуску:
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