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      ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ ГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ В КИЕВЕ
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      ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ ГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ В КИЕВЕ

      Выпуск новостей за 9: 00: потери на фронте. Взрыв в Киеве

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 октября по состоянию на 9:00 – двое людей погибли, еще одна пострадавшая из-за взрыва гранаты в Киеве. Трагедия произошла на Пушкинской, недалеко от паба.

      Также в выпуске:

      В Водяном уцелело лишь шесть домов после обстрелов боевиков.

      Причиной обрушения подъезда дома в Дрогобыче стало разрушение средней несущей стены подвала.

      В Одессе мужчина двигался на красный сигнал светофора, едва не наехав на пешехода.

      В Харькове суд удовлетворил ходатайство и снял арест с машины Зайцевой, на которой девушка два года назад сбила 11 человек.

      blog_ava
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      Теги: Взрыв Война на Донбассе Выпуск новостей
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