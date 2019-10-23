Выпуск новостей за 9: 00: потери на фронте. Взрыв в Киеве
В выпуске новостей за 23 октября по состоянию на 9:00 – двое людей погибли, еще одна пострадавшая из-за взрыва гранаты в Киеве. Трагедия произошла на Пушкинской, недалеко от паба.
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