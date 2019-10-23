Выпуск новостей за 9: 00: потери на фронте. Взрыв в Киеве

В выпуске новостей за 23 октября по состоянию на 9:00 – двое людей погибли, еще одна пострадавшая из-за взрыва гранаты в Киеве. Трагедия произошла на Пушкинской, недалеко от паба.

Также в выпуске: В Водяном уцелело лишь шесть домов после обстрелов боевиков. Причиной обрушения подъезда дома в Дрогобыче стало разрушение средней несущей стены подвала. В Одессе мужчина двигался на красный сигнал светофора, едва не наехав на пешехода. В Харькове суд удовлетворил ходатайство и снял арест с машины Зайцевой, на которой девушка два года назад сбила 11 человек.