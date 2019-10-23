Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Вибух у Києві
У випуску новин за 23 жовтня станом на 9:00 – двоє людей загинуло, ще одна постраждала через вибух гранати в Києві. Трагедія сталась на Пушкінській, неподалік пабу.
Також у випуску:
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