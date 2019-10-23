Випуск новин за 9:00: Втрати на фронті. Вибух у Києві

У випуску новин за 23 жовтня станом на 9:00 – двоє людей загинуло, ще одна постраждала через вибух гранати в Києві. Трагедія сталась на Пушкінській, неподалік пабу.

Також у випуску: У Водяному вціліло лише шість будинків після обстрілів бойовиків. Причиною обвалу під'їзду будинку в Дрогобичі стало руйнування середньої несучої стіни підвалу. В Одесі чоловік рухався на червоний сигнал світлофору, ледь не наїхавши на пішохода. У Харкові суд задовольнив клопотання та зняв арешт з машини Зайцевої, якою дівчина два роки тому збила 11 людей.