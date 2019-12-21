Выпуск новостей за 9: 00: Пожар в столичной высотке. Газовый контракт
В выпуске новостей за 21 декабря по состоянию на 9:00 – в Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке. В результате, двое погибших и четверо пострадавших, среди них – трое детей. Украина и Россия договорились о продлении транзита газа в ЕС еще на 5 лет.
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