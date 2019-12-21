Выпуск новостей за 9: 00: Пожар в столичной высотке. Газовый контракт

В выпуске новостей за 21 декабря по состоянию на 9:00 – в Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке. В результате, двое погибших и четверо пострадавших, среди них – трое детей. Украина и Россия договорились о продлении транзита газа в ЕС еще на 5 лет.

Также в выпуске: Боевики используют лазерное оружие против украинских армейцев. Из-за теплой зимы горнолыжные курорты рискуют не порадовать своих гостей снежными забавами. Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США. Документ обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".