Випуск новин за 9:00: Пожежа у столичній висотці. Газовий контракт

У випуску новин за 21 грудня станом на 9:00 – у Києві сталась масштабна пожежа у багатоповерхівці. В результаті, двоє загиблих та четверо постраждалих, серед них – троє дітей. Україна та Росія домовились про продовження транзиту газу у ЄС ще на 5 років.

Також у випуску: Бойовики використовують лазерну зброю проти українських армійців. Через теплу зиму гірськолижні курорти ризикують не порадувати своїх гостей сніговими забавами. Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США. Документ зобов'язує адміністрацію ввести санкції щодо російських газопроводів "Північний потік – 2" та "Турецький потік".