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      Випуск новин за 9:00: Пожежа у столичній висотці. Газовий контракт

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 грудня станом на 9:00 – у Києві сталась масштабна пожежа у багатоповерхівці. В результаті, двоє загиблих та четверо постраждалих, серед них – троє дітей. Україна та Росія домовились про продовження транзиту газу у ЄС ще на 5 років.

      Також у випуску:

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      Ціна на газ буде меншою, якщо вийде подолати кризу, – Гончарук
      сьогодні
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      Теги: Газовий контракт Випуск новин Пожежа
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