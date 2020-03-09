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      Выпуск новостей за 9: 00: признание ПЦУ Кипром. Коронавирус в Италии

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 марта по состоянию на 9:00 – кипрская православная церковь сделала шаг к признанию ПЦУ. Накануне в стамбульском соборе Святого Георгия состоялась божественная литургия во главе с вселенским патриархом Варфоломеем. Во время службы церковники дважды упомянули имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания. В Италии от коронавируса умерли более 130 человек.

      Также в выпуске:

      Сегодня выдающемуся поэту и художнику Тарасу Шевченко исполняется 206 лет.

      Путин передумал быть вечным президентом. Такое заявление российский глава сделал в интервью в одном из фильмов, который покажут на федеральных каналах.

      За минувшие сутки российские наемники 6 раз нарушили режим тишины. Из-за вражеских обстрелов 3 наших военных получили ранения.

       

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      Теги: Кипр Выпуск новостей
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