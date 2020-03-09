09:39
9 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      8 БЕРЕЗНЯ КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВОДА В КРИМУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Клей – секрет успіху Роскосмосу. Зброя Кремля проти коронавірусу
      Вєсті Кремля
      17:22, 7 березня
      Вєсті.UA. Жир: Рабінович хоче грошиків від Путіна. Нові традиції в Раді
      Вєсті.UA
      17:05, 7 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      8 БЕРЕЗНЯ КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВОДА В КРИМУ

      Випуск новин за 9:00: Визнання ПЦУ Кіпром. Коронавірус в Італії

      Випуск новин -

      У випуску новин за 9 березня станом на 9:00 – кіпрська православна церква зробила крок до визнання ПЦУ. Напередодні у стамбульському соборі Святого Георгія відбулася божественна літургія на чолі із вселенським патріархом Варфоломієм. Під час служби церковники двічі згадали ім'я митрополита Київського і всієї України Епіфанія. В Італії від коронавірусу померли понад 130 людей.

      Також у випуску:

      Сьогодні видатному поету та художнику Тарасові Шевченку виповнюється 206 років.

      Путін передумав бути вічним президентом. Таку заяву російський очільник зробив в інтерв'ю до одного з фільмів, який покажуть на федеральних каналах. 

      За минулу добу російські найманці 6 разів порушили режим тиші. Через ворожі обстріли 3 наших військових отримали поранення.

       

      Янукович – онук Брежнєва: російський політолог розповів курйозну байку про президента-втікача
      сьогодні
      Теги: Кіпр Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:02 Тарас Шевченко: Кобзар, про якого не розповідали у школі
      Євгенія Мазур
      сьогодні , 08:40 Диктатура Мінцифри: дискримінація IT-розробників?
      Олекса Коба
      сьогодні , 08:02 Суд у Гаазі щодо MH17: кого звинувачують та як буде проходити процес
      Ярослав Голобородько
      сьогодні , 08:01 Українці в Німеччині: скільки заробляють, витрачають та де шукають роботу
      Юлія Поскробок
      8 березня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: істерія щодо коронавірусу в Чернівцях, "вічний" Аваков і 8 березня
      Северин Трач
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук