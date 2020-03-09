Випуск новин за 9:00: Визнання ПЦУ Кіпром. Коронавірус в Італії

У випуску новин за 9 березня станом на 9:00 – кіпрська православна церква зробила крок до визнання ПЦУ. Напередодні у стамбульському соборі Святого Георгія відбулася божественна літургія на чолі із вселенським патріархом Варфоломієм. Під час служби церковники двічі згадали ім'я митрополита Київського і всієї України Епіфанія. В Італії від коронавірусу померли понад 130 людей.

Також у випуску: Сьогодні видатному поету та художнику Тарасові Шевченку виповнюється 206 років. Путін передумав бути вічним президентом. Таку заяву російський очільник зробив в інтерв'ю до одного з фільмів, який покажуть на федеральних каналах. За минулу добу російські найманці 6 разів порушили режим тиші. Через ворожі обстріли 3 наших військових отримали поранення.