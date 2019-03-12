Выпуск новостей за 9: 00: расследование в "Укроборонпроме". Сутки на фронте
В выпуске новостей за 12 марта по состоянию на 9:00 – Скандал в оборонке набирает обороты. В четвертой серии расследования журналистов программы "Наші гроші" рассказывается об откатах за десятки тысяч долларов и взятках за закрытые на уголовные дела глаза. В районе Авдеевки враг открыл огонь из стрелкового оружия по позициям наших армейцев. На других участках фронта – .спокойно.
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Источник: 24 канал
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