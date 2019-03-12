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      Выпуск новостей за 9: 00: расследование в "Укроборонпроме". Сутки на фронте

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 марта по состоянию на 9:00 – Скандал в оборонке набирает обороты. В четвертой серии расследования журналистов программы "Наші гроші" рассказывается об откатах за десятки тысяч долларов и взятках за закрытые на уголовные дела глаза. В районе Авдеевки враг открыл огонь из стрелкового оружия по позициям наших армейцев. На других участках фронта – .спокойно.

      Также в выпуске:

      В Борисполе посреди дня, вероятно, из-за порывов ветра, частично обрушилась стена многоквартирного дома.

      Родные пленных моряков призвали ООН освободить военнослужащих морских сил.

      В Венесуэле парламент принял чрезвычайное положение вследствие масштабного отсутствия электроэнергии.

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      Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе Коррупционные схемы в Укроборонпроме
      Источник: 24 канал
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