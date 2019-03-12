Випуск новин за 9:00: Розслідування в "Укроборонпромі". Доба на фронті
У випуску новин за 12 березня станом на 9:00 – скандал в оборонці набирає обертів. У четвертій серії розслідування журналістів програми "Наші гроші" розповідається про відкати за десятки тисяч доларів та хабарі за закриті на кримінальні справи очі. В районі Авдіївки ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї по позиціях наших армійців. На інших ділянках фронту – спокійно
Також у випуску:
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Рідні полонених моряків закликали ООН звільнити військовослужбовців морських сил.
У Венесуелі парламент ухвалив надзвичайний стан внаслідок масштабної відсутності електроенергії.
Джерело: 24 канал
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