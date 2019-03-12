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      НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ НЕГОДА В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 9:00: Розслідування в "Укроборонпромі". Доба на фронті

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 березня станом на 9:00 – скандал в оборонці набирає обертів. У четвертій серії розслідування журналістів програми "Наші гроші" розповідається про відкати за десятки тисяч доларів та хабарі за закриті на кримінальні справи очі. В районі Авдіївки ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї по позиціях наших армійців. На інших ділянках фронту – спокійно

      Також у випуску:

      У Борисполі посеред дня, ймовірно, через пориви вітру частково обвалилась стіна багатоквартирного будинку.

      Рідні полонених моряків закликали ООН звільнити військовослужбовців морських сил. 

      У Венесуелі парламент ухвалив надзвичайний стан внаслідок масштабної відсутності електроенергії. 

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Корупційні схеми в Укроборонпромі
      Джерело: 24 канал
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