Выпуск новостей за 9: 00: реставрация уникальной картины. Спасение кота

В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 9:00 – в Львове реставрируют уникальную картину французского художника Жоржа де Латура. Это одна из важнейших художественных сокровищ всего мира, уцелело лишь 30 картин данного мастера. На Закарпатье бригада ГСЧС приехала на помощь коту, который упал в старый высохший колодец и не смог выбраться с 20 метровой глубины.

Также в выпуске: За минувшие сутки от обстрелов российских оккупантов погиб один украинский защитник, еще одного ранили. Военнослужащие Донецкого пограничного отряда из состава Объединенных сил ежедневно патрулируют побережье Азовского моря.