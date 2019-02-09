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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 9: 00: реставрация уникальной картины. Спасение кота

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 9:00 – в Львове реставрируют уникальную картину французского художника Жоржа де Латура. Это одна из важнейших художественных сокровищ всего мира, уцелело лишь 30 картин данного мастера. На Закарпатье бригада ГСЧС приехала на помощь коту, который упал в старый высохший колодец и не смог выбраться с 20 метровой глубины.

      Также в выпуске:

      За минувшие сутки от обстрелов российских оккупантов погиб один украинский защитник, еще одного ранили.

      Военнослужащие Донецкого пограничного отряда из состава Объединенных сил ежедневно патрулируют побережье Азовского моря.

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      Теги: ГСЧС Исскусство Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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