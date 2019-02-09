Випуск новин за 9:00: Реставрація унікальної картини. Порятунок кота

У випуску новин за 9 січня станом на 9:00 – у Львові реставрують унікальну картину французького художника Жоржа де Латура. Це один із найважливіших мистецьких скарбів усього світу, вціліло лише 30 картин цього майстра. На Закарпатті бригада ДСНС приїхала на допомогу котові, який впав до старого висохлого колодязя і не зміг вибратися із 20 метрової глибини.

Також у випуску: За минулу добу від обстрілів російських окупантів загинув один український захисник, ще одного поранили. Військовослужбовці Донецького прикордонного загону зі складу Об'єднаних сил щоденно патрулюють узбережжя Азовського моря.