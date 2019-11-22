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      ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА РОМАН ИВАНИСОВ
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      Выпуск новостей за 9: 00: российские шпионы в Сербии. Фейковый пилот Lufthansa

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 ноября по состоянию на 9:00 – в Сербии разоблачили российскую разведывательную сеть. Российского посла вызвали в МИД для дачи разъяснений, а президент Александр Вучич собрал Совет нацбезопасности. В международном аэропорту Дели, что в Индии, задержали мужчину, который выдавал себя за пилота компании Lufthansa.

      Также в выпуске:

      Неподалеку от Богдановки на участке разведения инженеры разбирают бывшие позиции украинских военных: уже демонтировали два блиндажа.

      Новый Раздел на Львовщине наконец с отоплением. Решили ситуацию после того, как на Львовщине с визитом побывал премьер Алексей Гончарук.

      Львовский водитель помог задержать водителя-нарушителя: заблокировал дорогу иномарке, которую четыре километра преследовали полицейские.

      Единственная кандидат на должность главы Госкино Юлия Синькевич не прошла собеседование с комиссией Нацагентства по вопросам госслужбы.

       

       

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      Теги: авиация Индия Выпуск новостей Сербия Новости России
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