Випуск новин за 9:00: Російські шпигуни у Сербії. Фейковий пілот Lufthansa

У випуску новин за 22 листопада станом на 9:00 – у Сербії викрили російську розвідувальну мережу. Російського посла викликали до МЗС для надання роз'яснень, а президент Александр Вучіч зібрав Раду нацбезпеки. В міжнародному аеропорту Делі, що в Індії, затримали чоловіка, який видавав себе за пілота компанії Lufthansa.

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