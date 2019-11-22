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      Випуск новин за 9:00: Російські шпигуни у Сербії. Фейковий пілот Lufthansa

      Випуск новин 5 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 листопада станом на 9:00 – у Сербії викрили російську розвідувальну мережу. Російського посла викликали до МЗС для надання роз'яснень, а президент Александр Вучіч зібрав Раду нацбезпеки. В міжнародному аеропорту Делі, що в Індії, затримали чоловіка, який видавав себе за пілота компанії Lufthansa.

      Також у випуску:

      Неподалік Богданівки на ділянці розведення інженери розбирають колишні позиції українських військових: вже демонтували два бліндажі.

      Новий Розділ на Львівщині нарешті з опаленням. Вирішили ситуацію після того, як на Львівщині з візитом побував прем'єр Олексій Гончарук.

      Львівський водій допоміг затримати водія-порушника: заблокував дорогу іномарці, яку чотири кілометри переслідували поліцейські.

      Єдина кандидатка на посаду голови Держкіно Юлія Сінькевич не пройшла співбесіду з комісією Нацагентства з питань держслужби.

       

       

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      Теги: Випуск новин Індія авіація Новини Росії Сербія
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