Выпуск новостей за 9: 00: санкции США против России. Фильм "Дикое Поле"

В выпуске новостей 7 ноября по состоянию на 9:00 – в США запустили механизм внедрения второго пакета штрафных мер в отношении России, их называют "драконовскими". Приключенческий фильм "Дикое Поле" по мотивам книги Сергея Жадана попал в конкурсную программу кинофестиваля "Темные ночи" в Таллине.

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