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      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Выпуск новостей за 9: 00: санкции США против России. Фильм "Дикое Поле"

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей 7 ноября по состоянию на 9:00 – в США запустили механизм внедрения второго пакета штрафных мер в отношении России, их называют "драконовскими". Приключенческий фильм "Дикое Поле" по мотивам книги Сергея Жадана попал в конкурсную программу кинофестиваля "Темные ночи" в Таллине.

      Также в выпуске:

      Активисты из Авто Евро Силы выедут на акцию протеста под Верховную Раду, поэтому центр столицы сегодня может встать в пробках.

      Сегодня будут прощаться с Екатериной Гандзюк, после проведения необходимых экспертиз тело женщины доставят из столицы в ее родной Херсон.

      Миссия ОБСЕ зафиксировала 245 взрывов на Донбассе.

      Теги: Кино Сергей Жадан Новости США Новости России Санкции Выпуск новостей Исскусство
      Источник: 24 канал
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