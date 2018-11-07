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      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Випуск новин за 9:00: Санкції США проти Росії. Фільм "Дике Поле"

      Випуск новин 34 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 листопада станом на 9:00 – у США запустили механізм впровадження другого пакету штафних заходів стосовно Росії, їх називають "драконівськими". Пригодницький фільм "Дике Поле" за мотивами книги Сергія Жадана потрапив до конкурсної програми кінофестивалю "Темні ночі" у Таллінні.

      Також у випуску: 

      Активісти з Авто Євро Сили виїдуть на акцію протесту під Верховну Раду, тому центр столиці сьогодні може стати у заторах.

      Сьогодні прощатимутся з Катериною Гандзюк, після проведення необхідних експертиз тіло жінки доставлять зі столиці у її рідний Херсон.

      Місія ОБСЄ зафіксувала 245 вибухів на Донбасі.

      Теги: Санкції Новини США Новини Росії Випуск новин Кіно Сергій Жадан Мистецтво
      Джерело: 24 канал
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