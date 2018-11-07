Випуск новин за 9:00: Санкції США проти Росії. Фільм "Дике Поле"

У випуску новин за 7 листопада станом на 9:00 – у США запустили механізм впровадження другого пакету штафних заходів стосовно Росії, їх називають "драконівськими". Пригодницький фільм "Дике Поле" за мотивами книги Сергія Жадана потрапив до конкурсної програми кінофестивалю "Темні ночі" у Таллінні.

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