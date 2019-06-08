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      Выпуск новостей за 9: 00: Съезды партий. Сборная Украины разгромила Сербию

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 июня по состоянию на 9:00 – сегодня пройдут съезды партий, в частности "Силы и чести" Смешко, "Самопомочи" Садового, "Голоса" Вакарчука, "Европейской солидарности" Порошенко, "Слуги народа" Зеленского. Сборная Украины разгромила Сербию в матче отбора к Евро-2020. Выиграли наши спортсмены со счетом 5:0. Игра прошла на заполненном стадионе "Арене-Львов".

      Также в выпуске:

      Самолет АН-2, вылетевший из столичного аэродрома "Чайка", вынужден был приземлиться в озеро.

      В Конотопе полицейское авто сбило 10-летнего мальчика, когда тот шел по пешеходному переходу.

      Львовянин стал первым украинцем, который пешком прошел через все Гималаи.

      Конституционный суд должен решить – были у Зеленского основания распускать Раду или нет.

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      Теги: Партия Голос Слуга народа Европейская солидарность Партия Сила и честь Выпуск новостей Парламентские выборы 2019 Самопомич
      Источник: 24 канал
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