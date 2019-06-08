Випуск новин за 9:00: З'їзди партій. Збірна України розгромила Сербію
У випуску новин за 8 червня станом на 9:00 – сьогодні пройдуть з'їзди партій, зокрема "Сила і честь" Смешка, "Самопоміч" Садового, "Голос" Вакарчук, "Європейська солідарність" Порошенка, "Слуга народу" Зеленського. Збірна України розгромила збірна Сербію у матчі відбору до Євро –2020. Виграли наші спортсмени з рахунком 5:0. Гра пройшла на заповненому стадіоні "Арені-Львів".
Також у випуску:
Літак АН-2, який вилетів зі столичного аеродрому "Чайка", змушений був приземлитися в озеро.
У Конотопі поліцейське авто збило 10-річного хлопчика, коли той йшов пішохідним переходом.
Львів'янин став першим українцем, який пішки пройшов через усі Гімалаї.
Конституційний суд має вирішити – були у Зеленського підстави розпускати Раду чи ні.
Джерело: 24 канал
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