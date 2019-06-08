Випуск новин за 9:00: З'їзди партій. Збірна України розгромила Сербію

У випуску новин за 8 червня станом на 9:00 – сьогодні пройдуть з'їзди партій, зокрема "Сила і честь" Смешка, "Самопоміч" Садового, "Голос" Вакарчук, "Європейська солідарність" Порошенка, "Слуга народу" Зеленського. Збірна України розгромила збірна Сербію у матчі відбору до Євро –2020. Виграли наші спортсмени з рахунком 5:0. Гра пройшла на заповненому стадіоні "Арені-Львів".

Також у випуску: Літак АН-2, який вилетів зі столичного аеродрому "Чайка", змушений був приземлитися в озеро. У Конотопі поліцейське авто збило 10-річного хлопчика, коли той йшов пішохідним переходом. Львів'янин став першим українцем, який пішки пройшов через усі Гімалаї. Конституційний суд має вирішити – були у Зеленського підстави розпускати Раду чи ні.

Джерело: 24 канал