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      Випуск новин за 9:00: З'їзди партій. Збірна України розгромила Сербію

      Випуск новин 3

      У випуску новин за 8 червня станом на 9:00 – сьогодні пройдуть з'їзди партій, зокрема "Сила і честь" Смешка, "Самопоміч" Садового, "Голос" Вакарчук, "Європейська солідарність" Порошенка, "Слуга народу" Зеленського. Збірна України розгромила збірна Сербію у матчі відбору до Євро –2020. Виграли наші спортсмени з рахунком 5:0. Гра пройшла на заповненому стадіоні "Арені-Львів".

      Також у випуску:

      Літак АН-2, який вилетів зі столичного аеродрому "Чайка", змушений був приземлитися в озеро.

      У Конотопі поліцейське авто збило 10-річного хлопчика, коли той йшов пішохідним переходом.

      Львів'янин став першим українцем, який пішки пройшов через усі Гімалаї.

      Конституційний суд має вирішити – були у Зеленського підстави розпускати Раду чи ні. 

      blog_ava
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      Теги: Партія Сила і честь Європейська солідарність Слуга народу Партія Голос Самопоміч Парламентські вибори 2019 Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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