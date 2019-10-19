Выпуск новостей за 9: 00: Ситуация на Донбассе. Массовые протесты в Барселоне
В выпуске новостей за 19 октября по состоянию на 9:00 – за минувшие сутки боевики стреляли по нашим бойцам 21 раз, жарко было в районе Авдеевки, Луганского, Крымского. А сегодня утром под огнем оказалось Золотое. В испанской Каталонии уже 6-й день продолжаются массовые протесты. За это время мирные митинги неоднократно перерастали в силовое противостояние. Пострадали сотни человек.
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