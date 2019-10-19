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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 9: 00: Ситуация на Донбассе. Массовые протесты в Барселоне

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 октября по состоянию на 9:00 – за минувшие сутки боевики стреляли по нашим бойцам 21 раз, жарко было в районе Авдеевки, Луганского, Крымского. А сегодня утром под огнем оказалось Золотое. В испанской Каталонии уже 6-й день продолжаются массовые протесты. За это время мирные митинги неоднократно перерастали в силовое противостояние. Пострадали сотни человек.

      Также в выпуске:

      Меру пресечения для Олега Гладковского продолжат выбирать 19 октября.

      Джулиани добивался выдачи визы бывшему генпрокурору Шокину.

      В Чили тысячи студентов и школьников вышли на улицы Сантьяго из-за повышения цен на проезд в метро.

      blog_ava
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      Теги: Протесты Война на Донбассе Выпуск новостей
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