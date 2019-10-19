Випуск новин за 9:00: Ситуація на Донбасі. Масові протести в Барселоні

У випуску новин за 19 жовтня станом на 9:00 – за минулу добу бойовики гатили по наших бійцях 21 раз, гаряче було неподалік Авдіївки, Луганського, Кримського. А сьогодні зранку під вогнем опинилось Золоте. В іспанській Каталонії вже 6-ий день тривають масові протести. За цей час мирні мітинги неодноразово переростали у силове протистояння. Внаслідок сутичок з початку тижня постраждали сотні людей.

Також у випуску: Запобіжний захід для Олега Гладковського продовжать обирати 19 жовтня. Джуліані домагався видачі візи колишньому генпрокурору Шокіну. У Чилі тисячі студентів та школярів вийшли на вулиці Сантьяго через підвищення цін на проїзд у метро.