Випуск новин за 9:00: Ситуація на Донбасі. Масові протести в Барселоні
У випуску новин за 19 жовтня станом на 9:00 – за минулу добу бойовики гатили по наших бійцях 21 раз, гаряче було неподалік Авдіївки, Луганського, Кримського. А сьогодні зранку під вогнем опинилось Золоте. В іспанській Каталонії вже 6-ий день тривають масові протести. За цей час мирні мітинги неодноразово переростали у силове протистояння. Внаслідок сутичок з початку тижня постраждали сотні людей.
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