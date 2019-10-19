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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
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      Випуск новин за 9:00: Ситуація на Донбасі. Масові протести в Барселоні

      Випуск новин 5 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 жовтня станом на 9:00 – за минулу добу бойовики гатили по наших бійцях 21 раз, гаряче було неподалік Авдіївки, Луганського, Кримського. А сьогодні зранку під вогнем опинилось Золоте. В іспанській Каталонії вже 6-ий день тривають масові протести. За цей час мирні мітинги неодноразово переростали у силове протистояння. Внаслідок сутичок з початку тижня постраждали сотні людей.

      Також у випуску:

      Запобіжний захід для Олега Гладковського продовжать обирати 19 жовтня.

      Джуліані домагався видачі візи колишньому генпрокурору Шокіну.

      У Чилі тисячі студентів та школярів вийшли на вулиці Сантьяго через підвищення цін на проїзд у метро.

      blog_ava
      Прогноз погоди на 19 жовтня: в Україні будуть чи не останні теплі вихідні цього року
      сьогодні
      960
      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Протести
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