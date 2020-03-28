Выпуск новостей за 9: 00: Ситуация на фронте. Арест Кожары
В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 9:00 – за прошедшие сутки боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Суд взял под стражу бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару. Его подозревают в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого. Сумма залога составляет более 14 миллионов гривен.
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