Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Арешт Кожари
У випуску новин за 28 березня станом на 9:00 – минулої доби бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Суд взяв під варту колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожару. Його підозрюють у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького. Сума застави складає понад 14 мільйонів гривень.
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