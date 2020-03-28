Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Арешт Кожари

У випуску новин за 28 березня станом на 9:00 – минулої доби бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Суд взяв під варту колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожару. Його підозрюють у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького. Сума застави складає понад 14 мільйонів гривень.

Читайте також: За останню добу в Україні виявили 92 випадки COVID-19. Україна закриває державний кордон для пасажирського перевезення. У Лондоні невідомі викрали колекцію пістолетів Джеймса Бонда, загальна вартість яких складає 100 тисяч фунтів стерлінгів.