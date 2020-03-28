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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Арешт Кожари

      Випуск новин -

      У випуску новин за 28 березня станом на 9:00 – минулої доби бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Суд взяв під варту колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожару. Його підозрюють у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького. Сума застави складає понад 14 мільйонів гривень.

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      Теги: Леонід Кожара Війна на Донбасі Випуск новин
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