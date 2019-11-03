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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Выпуск новостей за 9: 00: Ситуация на фронте. Ответственность за отсутствие автокресла

      Выпуск новостей 23 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 ноября по состоянию на 9:00 – несмотря разведения сил, которое продолжается в Золотом на Луганщине, боевики продолжают обстреливать наши позиции вдоль почти всей линии фронта. Накануне совершили 15 огневых атак. Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект № 1150, который предусматривает штраф за нарушение правил перевозки детей.

      Также в выпуске:

      В центре Львова возле Оперного театра карета с лошадьми снесла скамейку. Животное испугалось салюта.

      Суд решил судьбу Ярослава Дубневича. Для нардепа избрали меру пресечения – 100 миллионов гривен залога с ношением электронного браслета.

      В Николаеве волонтер подарил военным собственный самолет АН-2. Купил его еще четыре года назад у обанкротившейся авиакомпании.

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      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей Дети и несовершеннолетние Авто Транспорт
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