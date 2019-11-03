Выпуск новостей за 9: 00: Ситуация на фронте. Ответственность за отсутствие автокресла

В выпуске новостей за 3 ноября по состоянию на 9:00 – несмотря разведения сил, которое продолжается в Золотом на Луганщине, боевики продолжают обстреливать наши позиции вдоль почти всей линии фронта. Накануне совершили 15 огневых атак. Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект № 1150, который предусматривает штраф за нарушение правил перевозки детей.

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