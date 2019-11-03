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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Відповідальність за відсутність автокрісла

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 листопада станом на 9:00 – попри розведення сил, що триває у Золотому на Луганщині, бойовики продовжують обстрілювати наші позиції вздовж майже всієї лінії фронту. Напередодні здійснили 15 вогневих атак. Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт № 1150, який передбачає штраф за порушення правил перевезення дітей.

      Також у випуску:

      У центрі Львова біля Оперного театру карета з кіньми знесла лавку. Тварина злякалася салюту.

      Суд вирішив долю Ярослава Дубневича. Для нардепа обрали запобіжний захід – 100 мільйонів гривень застави із носінням електронного браслета.

      У Миколаєві волонтер подарував військовим власний літак АН-2. Купив його ще чотири роки тому у збанкрутілої авіакомпанії.

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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Транспорт Авто Діти і неповнолітні
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