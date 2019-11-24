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      Выпуск новостей за 9: 00: Ситуация на фронте. Протесты в Колумбии

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 ноября по состоянию на 9:00 – атаки на украинское войско не прекращаются. За сутки враг обстрелял позиции армии 8 раз. Обошлось без потерь, отчитался штаб ООС. В столице Колумбии Боготе уже несколько дней продолжаются антиправительственные протесты. Для того, чтобы разогнать митингующих правоохранители используют слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

      Также в выпуске:

      В Британии выпустили видеоролик, где Крым обозначили российским. Такой ошибки допустилось авторитетное издание The Economist.

      В Слуге народа намерены провести "Трускавец № 2". Ведь недельного экспресс-курса по депутатству летом монобольшинству оказалось мало.

      На Киевщине трое мальчишек заставили полицейских искать мнимых преступников. Правоохранителей вызвали местные жительницы, которые услышали детский крик о помощи.

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      Теги: Война на Донбассе Протесты Колумбия Выпуск новостей
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