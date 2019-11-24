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      Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Протести у Колумбії

      Випуск новин 25 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 листопада станом на 9:00 – атаки на українське військо не припиняються. За добу ворог обстріляв позиції армії 8 разів. Обійшлось без втрат, прозвітував штаб ООС. У столиці Колумбії Боготі вже кілька днів тривають антиурядові протести. Для того, щоб розігнати мітингувальників правоохоронці використовують сльозогінний газ та світлошумові гранати.

      Також у випуску:

      У Британії випустили відеоролик, де Крим позначили російським. Такої помилки допустилось авторитетне видання The Economist.

      У Слузі народу мають намір провести "Трускавець № 2". Адже тижневого експрес курсу з депутатства влітку монобільшості виявилось замало.

      На Київщині троє хлопчаків змусили поліцейських шукати уявних злочинців. Правоохоронців викликали тамтешні жительки, які почули дитячий крик про допомогу.

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      Теги: Випуск новин Колумбія Протести Війна на Донбасі
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