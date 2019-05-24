Выпуск новостей за 9: 00: Ситуация на фронте. Старт предвыборной кампании

В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 9:00 – пророссийские боевики за прошедшие сутки 11 раз открывали огонь по позициям украинских сил. Один наш военный в результате обстрелов получил ранения. В Украине стартовала парламентская предвыборная кампания.

Также в выпуске: Закарпатье страдает от мощных ливней. Уровень воды в реках достиг рекордного показателя за последние 20 лет. Сенат США предлагает увеличить помощь Украине до 300 миллионов долларов. В США по меньшей мере три человека погибли в результате разрушительного торнадо. Почетный патриарх Филарет отказывается выполнять некоторые условия Томоса.

Источник: 24 канал