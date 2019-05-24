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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ
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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ

      Выпуск новостей за 9: 00: Ситуация на фронте. Старт предвыборной кампании

      Выпуск новостей 31 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 9:00 – пророссийские боевики за прошедшие сутки 11 раз открывали огонь по позициям украинских сил. Один наш военный в результате обстрелов получил ранения. В Украине стартовала парламентская предвыборная кампания.

      Также в выпуске:

      Закарпатье страдает от мощных ливней. Уровень воды в реках достиг рекордного показателя за последние 20 лет.

      Сенат США предлагает увеличить помощь Украине до 300 миллионов долларов.

      В США по меньшей мере три человека погибли в результате разрушительного торнадо.

      Почетный патриарх Филарет отказывается выполнять некоторые условия Томоса.

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      Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе Парламентские выборы 2019
      Источник: 24 канал
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