Выпуск новостей за 9: 00: Ситуация на фронте. Старт предвыборной кампании
В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 9:00 – пророссийские боевики за прошедшие сутки 11 раз открывали огонь по позициям украинских сил. Один наш военный в результате обстрелов получил ранения. В Украине стартовала парламентская предвыборная кампания.
Также в выпуске:
Закарпатье страдает от мощных ливней. Уровень воды в реках достиг рекордного показателя за последние 20 лет.
Сенат США предлагает увеличить помощь Украине до 300 миллионов долларов.
В США по меньшей мере три человека погибли в результате разрушительного торнадо.
Почетный патриарх Филарет отказывается выполнять некоторые условия Томоса.
Источник: 24 канал
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