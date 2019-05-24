Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Старт передвиборчої кампанії
У випуску новин за 24 травня станом на 9:00 – проросійські бойовики минулої доби 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил. Один наш військовий внаслідок обстрілів зазнав поранень. В Україні стартувала парламентська передвиборча кампанія.
Також у випуску:
Закарпаття страждає від потужних злив. Рівень води в річках сягнув рекордного показника за останні 20 років.
Сенат США пропонує збільшити безпекову допомогу Україні до 300 мільйонів доларів.
У США щонайменше три людини загинули внаслідок руйнівного торнадо.
Почесний патріарх Філарет відмовляється виконувати деякі умови Томосу.
Джерело: 24 канал
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