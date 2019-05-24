Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Старт передвиборчої кампанії

У випуску новин за 24 травня станом на 9:00 – проросійські бойовики минулої доби 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил. Один наш військовий внаслідок обстрілів зазнав поранень. В Україні стартувала парламентська передвиборча кампанія.

Також у випуску: Закарпаття страждає від потужних злив. Рівень води в річках сягнув рекордного показника за останні 20 років. Сенат США пропонує збільшити безпекову допомогу Україні до 300 мільйонів доларів. У США щонайменше три людини загинули внаслідок руйнівного торнадо. Почесний патріарх Філарет відмовляється виконувати деякі умови Томосу.

Джерело: 24 канал