Выпуск новостей за 9: 00: Ситуация на фронте. Задержание Крючкова

В выпуске новостей за 16 апреля по состоянию на 9:00 – На передовой не прекращаются обстрелы. За прошедшие сутки российские наемники 12 раз открывали огонь по нашим позициям. В НАБУ официально сообщили, что поймали бывшего нардепа, председателя правления компании "Энергосеть" Дмитрия Крючкова. Его подозревают в нанесении убытков государству на сумму более 346 миллионов гривен.

Также в выпуске: В местной гимназии в Черкассах массово отравились 75 детей, из них в больницы госпитализированы 68 учеников. Во французской столице ликвидировали пожар в выдающейся архитектурной памятке – Нотр-Дам де Пари. От сильного огня упал шпиль собора, часы и повреждены значительная часть кровли и витражей.

Источник: 24 канал