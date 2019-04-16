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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
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      Выпуск новостей за 9: 00: Ситуация на фронте. Задержание Крючкова

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 апреля по состоянию на 9:00 – На передовой не прекращаются обстрелы. За прошедшие сутки российские наемники 12 раз открывали огонь по нашим позициям. В НАБУ официально сообщили, что поймали бывшего нардепа, председателя правления компании "Энергосеть" Дмитрия Крючкова. Его подозревают в нанесении убытков государству на сумму более 346 миллионов гривен.

      Также в выпуске:

      В местной гимназии в Черкассах массово отравились 75 детей, из них в больницы госпитализированы 68 учеников.

      Во французской столице ликвидировали пожар в выдающейся архитектурной памятке – Нотр-Дам де Пари. От сильного огня упал шпиль собора, часы и повреждены значительная часть кровли и витражей.

      blog_ava
      "Горит сердце Парижа": реакция Украины на пожар в Нотр-Дам де Пари
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      Теги: Энергетика НАБУ Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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