Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Затримання Крючкова

У випуску новин за 16 квітня станом на 9:00 – На передовій тим часом не припиняються обстріли. Минулої доби російські найманці 12 разів відкривали вогонь по наших позиціях. В НАБУ офіційно повідомили, що спіймали колишнього нардепа, голову правління компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова. Його підозрюють у завданні збитків державі на суму понад 346 мільйонів гривень.

Також у випуску: У місцевій гімназії в Черкасах масово отруїлися 75 дітей, з них до лікарні госпіталізовано 68 учнів. У французькій столиці ліквідували пожежу у визначній архітектурній пам'ятці – Нотр-Дам де Парі. Від сильного вогню впав шпиль собору, годинник і пошкоджено значну частину покрівлі та вітражів.

Джерело: 24 канал