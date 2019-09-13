Выпуск новостей за 9: 00: Ситуация на войне. Сенцов сжег тюремную робу

В выпуске новостей за 13 сентября по состоянию на 9:00 – Загадочная смерть бойца Нацгвардии на Донбассе. Во время выполнения боевого задания военнослужащий получил ранения несовместимого с жизнью. Олег Сенцов сжег свою тюремную робу. Украинский режиссер сначала облил тюремную одежду бензином, а затем поджег. Так он решил избавиться от воспоминаний о 5 сверхтяжелых годах в плену Кремля.

Также в выпуске:

Второй раунд переговоров относительно освобождения заложников Кремля и пленных на Донбассе будут обсуждать на заседаниях трехсторонней контактной группы в Минске.

В Харькове избили и изнасиловали 12-летнюю девушку. Несколько дней назад о пропаже несовершеннолетней в полицию сообщила ее мама.

ДТП, которое едва не закончилось трагедией. На одесской трассе столкнулись легковых ваз и бензовоз.