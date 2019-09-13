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      Выпуск новостей за 9: 00: Ситуация на войне. Сенцов сжег тюремную робу

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 сентября по состоянию на 9:00 – Загадочная смерть бойца Нацгвардии на Донбассе. Во время выполнения боевого задания военнослужащий получил ранения несовместимого с жизнью. Олег Сенцов сжег свою тюремную робу. Украинский режиссер сначала облил тюремную одежду бензином, а затем поджег. Так он решил избавиться от воспоминаний о 5 сверхтяжелых годах в плену Кремля.

      Также в выпуске:

      Второй раунд переговоров относительно освобождения заложников Кремля и пленных на Донбассе будут обсуждать на заседаниях трехсторонней контактной группы в Минске.

      В Харькове избили и изнасиловали 12-летнюю девушку. Несколько дней назад о пропаже несовершеннолетней в полицию сообщила ее мама.

      ДТП, которое едва не закончилось трагедией. На одесской трассе столкнулись легковых ваз и бензовоз.

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Форум YES 2019 Олег Сенцов Война Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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