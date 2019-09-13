Випуск новин за 9:00: Ситуація на війні. Сенцов спалив тюремну робу

У випуску новин за 13 вересня станом на 9:00 – Загадкова смерть бійця Нацгвардії на Донбасі. Під час виконання бойового завдання, військовослужбовець зазнав поранення несумісного з життям. Олег Сенцов спалив свою тюремну робу. Український режисер спочатку облив тюремний одяг бензином, а потім підпалив. Так він вирішив позбутися спогадів, про 5 надважких років у полоні Кремля.

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Другий раунд переговорів, щодо звільнення заручників Кремля і полонених на Донбасі обговорюватимуть на засіданнях тристоронньої контактної групи в Мінську.

У Харкові побили та зґвалтували 12-річну дівчину. Декілька днів тому про зникнення неповнолітньої в поліцію повідомила її мама.

ДТП, яка ледь не закінчилась трагедією. На одеській трасі зіштовхнулись легкових ваз та бензовоз.