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      ВЕРХОВНА РАДА ФОРУМ YES 2019 ЦВК ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА
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      Випуск новин за 9:00: Ситуація на війні. Сенцов спалив тюремну робу

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 вересня станом на 9:00 – Загадкова смерть бійця Нацгвардії на Донбасі. Під час виконання бойового завдання, військовослужбовець зазнав поранення несумісного з життям. Олег Сенцов спалив свою тюремну робу. Український режисер спочатку облив тюремний одяг бензином, а потім підпалив. Так він вирішив позбутися спогадів, про 5 надважких років у полоні Кремля.

      Також у випуску:

      Другий раунд переговорів, щодо звільнення заручників Кремля і полонених на Донбасі обговорюватимуть на засіданнях тристоронньої контактної групи в Мінську.

      У Харкові побили та зґвалтували 12-річну дівчину. Декілька днів тому про зникнення неповнолітньої в поліцію повідомила її мама.

      ДТП, яка ледь не закінчилась трагедією. На одеській трасі зіштовхнулись легкових ваз та бензовоз. 

      blog_ava
      П'ятниця 13: прикмети та забобони, які пов'язані з цим днем
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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Форум YES 2019 Війна Олег Сенцов
      Джерело: 24 канал
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