Выпуск новостей за 9: 00: Ситуация с пленниками Кремля. Протисты в Венгрии
В выпуске новостей за 18 декабря по состоянию на 9:00 – состояние здоровья Станислава Клиха ухудшилось, 9 из 24 моряков, удерживаемых в России, заявили о своем статусе военнопленных. Только к 11 украинцам пустили адвокатов. Пятый день венгры протестуют против политики правительства Орбана, притеснений свободы слова, обогащения олигархов, коррупции.
Также в выпуске:
Генассамблея ООН поддержала резолюцию о милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей.
Почему молодые активисты не идут в политику.
Ситуация на фронте.
Источник: 24 канал
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