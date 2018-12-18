Выпуск новостей за 9: 00: Ситуация с пленниками Кремля. Протисты в Венгрии

В выпуске новостей за 18 декабря по состоянию на 9:00 – состояние здоровья Станислава Клиха ухудшилось, 9 из 24 моряков, удерживаемых в России, заявили о своем статусе военнопленных. Только к 11 украинцам пустили адвокатов. Пятый день венгры протестуют против политики правительства Орбана, притеснений свободы слова, обогащения олигархов, коррупции.

Также в выпуске: Генассамблея ООН поддержала резолюцию о милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей. Почему молодые активисты не идут в политику. Ситуация на фронте.