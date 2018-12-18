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      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Випуск новин за 9:00: Ситуація з бранцями Кремля. Протисти в Угорщині

      Випуск новин 26 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 грудня станом на 9:00 – стан здоров'я Станіслава Клиха погіршився, 9 з 24 моряків, утримуваних в Росії, заявили про свій статус військовополонених. Лише до 11 українців пустили адвокатів. П'ятий день угорці протестують проти політики уряду Орбана, утисків свободи слова, збагачення олігархів, корупції.

      Також у випуску:

      Генасамблея ООН підтримала резолюцію про мілітаризацію Криму, Чорного та Азовського морів.

      Чому молоді активісти не йдуть у політику.

      Ситуація на фронті.

      Теги: Випуск новин Українці в полоні РФ Угорщина
      Джерело: 24 канал
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