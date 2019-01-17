Выпуск новостей за 9: 00: Смерть от гриппа. Новости с фронта
В выпуске новостей за 17 января по состоянию на 9:00 – по информации Министерства здравоохранения, от гриппа за минувшие сутки погибли двое людей. От октября 2018 года уже зафиксировано 19 летальных случаев. Количество обстрелов на передовой, к сожалению, растет. Боевики за прошедшие сутки 11 раз открывали огонь по позициям нашего войска.
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Источник: 24 канал
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