Выпуск новостей за 9: 00: Смерть от гриппа. Новости с фронта

В выпуске новостей за 17 января по состоянию на 9:00 – по информации Министерства здравоохранения, от гриппа за минувшие сутки погибли двое людей. От октября 2018 года уже зафиксировано 19 летальных случаев. Количество обстрелов на передовой, к сожалению, растет. Боевики за прошедшие сутки 11 раз открывали огонь по позициям нашего войска.

Также в выпуске: Кандидаты в президенты обходят избирательное законодательство. Сколько политики тратят на рекламу. Количество жертв теракта в Кении возросло до 21. Парламент Британии голосовал за отставку Терезы Мэй.